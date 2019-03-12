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Роскосмос показал видео о самом мощном ракетном двигателе 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос показал в своем Twitter ролик о ракетном двигателе РД-171МВ, который авторы видео называют самым мощным в мире.
Двигатель используют на первой ступени разрабатываемого НПО "Энергомаш" носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш").
Его мощность составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн.
Отмечается, что первый РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году.
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что первый экземпляр РД-171МВ собран и готовится к огневым испытаниям.
Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. "Союз-5" планируется создать к 2021 году, проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.
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Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКК Энергия , НПО "Энергомаш"
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