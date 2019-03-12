Выяснена эволюция пеночек-теньковок

Ученые из Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с коллегами провели масштабные исследования генетического материала из крови и тканей птиц пеночек-теньковок. В результате удалось установить, когда этот вид разделился на подвиды и проследить их дальнейшую эволюцию. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ). Статья опубликована в журнале PLoS One.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita) — птичка с невзрачным тускло-зеленым или коричневатым оперением. Она в два раза меньше воробья, весит меньше 10 грамм, а ее звонкие песни знакомы каждому любителю природы. По последним данным, этот обширный род насчитывает около 55 видов птиц, но, оказывается, они образуют несколько групп, имеющих разных предков, поэтому существующую классификацию постоянно пересматривают. Кроме того, пеночки, обитающие на некоторых территориях, пока не отнесены к определенным подвидам. Генетический анализ помог бы в решении этого вопроса.

Пеночек проще различать по песням, чем по внешнему облику. Большинство — лесные птицы, некоторые селятся в зарослях кустарников, строят гнезда-шалашики, как правило, на земле или невысоко над ней. Они питаются насекомыми, которых собирают с листьев или ловят в воздухе. Из умеренных широт на зиму улетают в тропики. В России гнездится 16 видов пеночек.

К группе теньковок относят собственно пеночку-теньковку Phylloscopus collybita, иберийскую теньковку Ph. ibericus, горную пеночку Ph. sindianus и канарскую теньковку Ph. canariensis. До недавнего времени они все считались подвидовыми группами единого вида — пеночки-теньковки «в широком понимании». Область размножения пеночки-теньковки простирается от Британских островов и Скандинавии до реки Колымы на севере, а горы южной Евразии, включая Кавказ, Закавказье, северный Иран и юго-западный Туркменистан, образуют его южную окраину. Большинство орнитологов разделяет этот вид на шесть подвидов. Различия в окраске оперения или пропорциях между большинством подвидов очень тонкие, и даже специалист не всегда может определить их достоверно. Например, турецкая Ph. c. brevirostris очень сходна по внешним признакам с восточноевропейской Ph. c. abietinus, и некоторые исследователи их не разделяют. Наоборот, сибирская теньковка надежно отличается от других характером песни и отсутствием зеленоватых оттенков в оперении. Ученые полагают, что все эти географические формы могут быть результатом скрытого видообразования, когда представители разных видов становятся очень похожи внешне, или, напротив, оказываются зарождающимися новыми видами.

Орнитологи из Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с российскими и зарубежными коллегами изучили генетическую взаимосвязь между четырьмя видами из группы теньковок: собственно теньковки, иберийской и канарской теньковок и горной пеночки. Они рассмотрели закономерности внутривидовой географической изменчивости Phylloscopus collybita, включая пока не получившую научного названия популяцию, недавно обнаруженную на горе Хермон (Антиливанские горы, северный Израиль). Ученые провели взаимодополняющие и корректирующие друг друга анализ митохондриального гена ND2 и интрона (участка-«вставки», который вырезается из РНК после первичного копирования) ядерного гена ACO1I9.

«Государственные музеи и университеты предоставили нам 230 образцов крови и тканей пеночек-теньковок из общего ареала всех географических форм вида. Наши пробы в основном взяты от местных гнездящихся или молодых птиц, за исключением 14 зимующих особей: 12 из Португалии, 1 из Израиля и 1 из Великобритании. В сравнительный анализ мы включили пять образцов от представителей иберийской теньковки, тринадцать — от горной пеночки и семь — от теньковки с Канарских островов», — рассказал автор работы, Евгений Коблик, старший научный сотрудник Научно-исследовательского зоологического музея биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук.

Исследования подтвердили происхождение группы пеночек-теньковок от общего предка и правомерность нынешних трактовок ее систематики на уровне видов. Среди собственно теньковок сибирский подвид оказался наиболее обособленным от прочих форм и, возможно, представляет собой зарождающийся самостоятельный вид. Остальные подвиды тоже оказались разными генетически, но соседние популяции широко скрещивались между собой. Популяция с горы Хермон, по всей видимости, произошла в результате смешения разных форм, однако несколько птиц из нее нельзя отнести к известным подвидам. Анализ генетических данных показал, что разделение пеночки-теньковки на подвиды началось в ионийской стадии плейстоцена (приблизительно 150–200 тысяч лет назад).