Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первым астронавтом, который ступит на поверхность Марса, может стать женщина 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: NASA
Женщина может первой ступить на поверхность Марса. Об этом заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн, рассказывая американским радиослушателям о том, какую важную роль играют женщины в исследовании космического пространства.
"Первым человеком на Марсе, вероятно, будет женщина", — отметил глава космического ведомства США в радиоинтервью на портале Science Friday.
Беседа с ним состоялась 8 марта.
Ранее руководитель космического ведомства США заявлял, что пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые технологии в ходе полетов к Луне. В ближайшие годы NASA рассчитывает приступить к эксплуатации новых кораблей и тяжелых ракет носителей для полетов в дальний космос, а также продолжить критически важные исследования, которые помогут снизить опасность длительных космических путешествий для организма человека.
Как отмечает Science Friday, Брайденстайн недавно говорил и о том, что следующим американским астронавтом, который "вернется на Луну", также будет женщина. В NASA рассчитывают вновь отправить человека на Луну к 2028 году.
Кроме того, Брайденстайн напомнил, что 29 марта запланирован первый в истории выход в открытый космос с борта Международной космической станции команды из двух женщин. Его осуществят астронавты Кристина Кох, которая 14 марта отправится на МКС на борту российского корабля "Союз", и Энн Макклейн, в настоящее время работающая на станции.
ТАСС: последние новости
СМИ: Британия выпустила монету в 50 пенсов с черной дырой в память о Стивене Хокинге Роскосмос до 2022 года потратит 454,4 млн руб. на контроль качества при создании техники Роскосмос назвал "личной инициативой" идею Рогозиной создать фан-клуб госкорпорации
Комментарии
Наука и техника , NASA , США
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Порошенко продал часть Украины за томос об автокефалии
В мире Украина
Вторую девочку-маугли обнаружили в московском регионе
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Статьи
«Вовремя смыться»: сбежавшего Порошенко высмеяли в соцсетях
В мире
Пока вы спали: «Нафтогаз» обрушился на Германию и РФ
Общество
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение