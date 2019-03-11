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США планируют высадить людей на Луну к 2028 году 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соединённые Штаты рассчитывают осуществить посадку людей на Луну к 2028 году. Это следует из опубликованного проекта бюджета космического ведомства.
«Частно-государственное партнёрство по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернёт превосходство США на пути к Луне, вокруг неё и на её поверхности и приведёт к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится в документе.
Согласно представленному проекту, общий объём финансирования NASA в 2020 финансовом году превысит $21 млрд
Ранее лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с Nation News прокомментировал опрос, согласно которому 57% россиян не верят в высадку американцев на Луну в 1969 году.
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Наука и техника , Александр Лазуткин , NASA , США
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