США планируют высадить людей на Луну к 2028 году

Соединённые Штаты рассчитывают осуществить посадку людей на Луну к 2028 году. Это следует из опубликованного проекта бюджета космического ведомства. «Частно-государственное партнёрство по развитию пилотируемой системы посадки на Луну вместе с другими исследованиями вновь вернёт превосходство США на пути к Луне, вокруг неё и на её поверхности и приведёт к посадке людей на Луну к 2028 году», — говорится в документе. Согласно представленному проекту, общий объём финансирования NASA в 2020 финансовом году превысит $21 млрд Ранее лётчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин в беседе с Nation News прокомментировал опрос, согласно которому 57% россиян не верят в высадку американцев на Луну в 1969 году.