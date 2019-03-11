Ученых предупредили о рисках возрождения динозавров

Группа исследователей из Гарварда и Йеля несколько лет работает над реинкарнацией динозавров с помощью обратной эволюции птиц. Актер Джефф Голдблюм, сыгравший в нескольких фильмах франшизы «Парк Юрского периода», негативно отреагировал на это в своем Twitter.

С момента создания первого фильма прошло 16 лет, и наука сильно продвинулась в понимании эволюции динозавров и генетики в целом. Если в кино гигантских ящеров воссоздали, подсаживая законсервированную природой ДНК в яйца рептилий, то современные ученые планируют произвести обратную эволюцию птиц. Именно пернатые являются прямыми потомками динозавров, в отличие от рептилий и земноводных.

Международное издание Entrepreneur внезапно начало возвращать к этой теме интерес, разместив у себя в Twitter ссылку на прежние статьи. Актер Джефф Голдблюм, сыгравший эксцентричного и скептически настроенного ученого, борющегося с динозаврами, отреагировал незамедлительно. Он процитировал своего персонажа: «Ваши ученые столь озабочены тем, могут они что-то сделать или нет, что забывают остановиться и подумать, а надо ли это делать вообще».

Your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should… https://t.co/oBKYZ9Ilsh— Jeff Goldblum (@jeffreygoldbIum) 9 марта 2019 г.

Дискуссия вокруг поста в социальной сети плавно перешла от шуток и цитат из фильмов к обсуждению, насколько это вообще целесообразно. Гипотетически, возрождение вымерших видов может послужить лучшему пониманию эволюции как отдельных животных, так и целых экосистем. Однако нет опыта взаимодействия вымершей фауны с сохранившейся и изменившейся. Сообщения о работах на этом поприще поступают почти каждый год.