Синхроптерам добавят опциональное пилотирование

Единственный в мире производитель синхроптеров американская компания Kaman Aerospace разрабатывает модернизированную версию летательного аппарата К-Max, которая станет опционально пилотируемой и сможет выполнять полёты как под управлением человека, так и в беспилотном режиме.

называют вертолёт двухвинтовой поперечной схемы с перекрытием несущих винтов. В такой схеме втулки винтов расположены на малом расстоянии по сравнению с диаметром несущих винтов. Винты вращаются во взаимно противоположных направлениях, при этом оси их вращения расположены под углом друг к другу, а плоскости вращения пересекаются. Вращение синхронизировано при помощи жёсткой механической связи между их валами для гарантированного предотвращения столкновения лопастей.

Считается, что синхроптером в режиме висения и на малой скорости полёта управлять легче, чем обычным вертолётом. Серийное производство синхроптеров K-Max ведётся компанией Kaman Aerospace с 1991 года, а с 2017 K-Max выпускаются в модернизированной версии с новым бортовым оборудованием. На сегодняшний день эксплуатируется около 40 синхроптеров, большая часть из которых используется Морской пехотой США.

Синхроптер K-Max длиной 15,8 метра и высотой 4,14 метра оснащён винтами диаметром по 14,7 метров. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 5,4 тонны, он может развивать скорость до 185 км/ч и выполнять полёты на расстояние до 500 километров. Синхроптеры выпускаются в двух версиях: пилотируемой и беспилотной, но теперь на K-Max планируется установить дополнительную систему дистанционного управления.

Причём Kaman Aerospace уверяет, что система автономного управления для синхроптера K-Max будет выпускаться отдельно — в виде установочного комплекта, которым можно будет оборудовать обычные пилотируемые синхроптеры K-Max. Обновлённая опционально пилотируемая версия летательного аппарата будет поставляться как для военных, так и для гражданских лиц, а серийное производство начнётся в 2020 году.