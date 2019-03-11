Полевые мыши поставили в тупик сибирских ученых

Новосибирские исследователи доказали, что полевые мыши способны различать числовые множества. Для грызунов такие способности описаны впервые.

Исследователи из Института систематики и экологии животных СО РАН продолжили серию экспериментов с полевыми мышами Apodemus agrarius. Ранее биологи обнаружили, что грызуны имеют способности к счету и умеют оценивать количество объектов. Ученые отметили, что такому достижению могут позавидовать некоторые племена Южной Америки. Десять лет назад в джунглях Амазонки были обнаружены несколько родственных племен, в чьем языке нет чисел больше четырех.

На этот раз биологи установили, что мыши могут отличать не только 5 от 10 (разница между которыми хорошо заметна), но и 5 от 6, а также 8 от 9. Это превосходит способности многих приматов.

— В первом эксперименте мыши охотились на муравьев, помещенных в два прозрачных туннеля с разным количеством насекомых. Животное могло войти в любой из них и выйти из него, нажав на эластичную крышку с прорезями, — сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". — Выяснилось, что мыши отлично различают 5 и 15, 5 и 30, 10 и 30 насекомых, и всегда выбирают туннель, где муравьев меньше, чтобы охотиться с комфортом.

Во время второго эксперимента полевые мыши показали способность определять абсолютное число элементов с точностью до единицы: различать не только 5 от 10 объектов, но и 2 от 3, и даже 8 от 9. Умение оценивать количество объектов является одним из самых интересных и ярких проявлений умственных способностей.

Однако ученые пока не смогли ответить на вопрос, как мыши это делают. Биологи попробовали повторить эксперимент с джунгарскими хомяками, но не вышло.