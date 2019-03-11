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Google запатентовала игровой контроллер 

News.ru + ещё 2 37 минут назад
Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press
Пользователи обнаружили в Сети патент Google на игровой контроллер. На основе опубликованной документации Yanko Design представила рендеры аксессуара, наглядно показывающие, каким будет новый продукт компании.
В целом контроллер практически ничем не отличается от современных аналогов. Среди главных особенностей — кнопка Google и кнопка микрофона, которая, вероятно, понадобится игрокам для голосовой связи и активации голосового помощника Google Assistant.
Google не раз говорила, что работает над игровым стриминговым сервисом Project Stream. Он позволит пользователям запускать игры прямо в браузере Chrome. Одной из первых проектов сервиса стала Assassin’s Creed Odyssey, техническое тестирование которой запустили в октябре 2018 года.
Ранее News.ru рассказал, что аналитик Мин-Чи Куо предсказал дату выпуска очков дополненной реальности от Apple. По его расчётам, компания может представить их в середине 2020 года. Очки будут продвигаться как аксессуар для iPhone и, в основном, нести роль дополнительного экрана.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple , Google
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