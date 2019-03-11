Google запатентовала игровой контроллер

Google patent reveals Project Stream controller — SlashGear https://t.co/ncQ1t23a8x— Tech News (@FookNews) 11 марта 2019 г. Пользователи обнаружили в Сети патент Google на игровой контроллер. На основе опубликованной документации Yanko Design представила рендеры аксессуара, наглядно показывающие, каким будет новый продукт компании.

В целом контроллер практически ничем не отличается от современных аналогов. Среди главных особенностей — кнопка Google и кнопка микрофона, которая, вероятно, понадобится игрокам для голосовой связи и активации голосового помощника Google Assistant.

Google не раз говорила, что работает над игровым стриминговым сервисом Project Stream. Он позволит пользователям запускать игры прямо в браузере Chrome. Одной из первых проектов сервиса стала Assassin’s Creed Odyssey, техническое тестирование которой запустили в октябре 2018 года.