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Рогозин и Маск обменялись любезностями 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Глава компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным возвращением американского космического корабля Crew Dragon.
«Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в Twitter в ответ на сообщение «Роскосмоса», в котором цитировалось поздравление Рогозина.
Глава российской госкорпорации поздравил Маска и директора NASA Джима Брайденстайна с завершением тестового полета нового космического корабля. Рогозин отметил, что создание альтернативных космических транспортных систем гарантирует стабильность и безопасность совместной работы на Международной космической станции.
Ранее Маск написал в Twitter, что у России есть «отличные» ракеты, «наилучший из имеющихся» двигателей, а многоразовая версия ракеты-носителя «Ангара» будет «великолепной». Рогозин прокомментировал это заявление словами «не поспоришь».
8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Капсула доставила на Землю 136 килограммов груза. Брайденстайн назвал полет новой вехой.
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Комментарии4
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Роскосмос , SpaceX , NASA
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