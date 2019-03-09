Рогозин и Маск обменялись любезностями

«Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой», — написал Маск в Twitter в ответ на сообщение «Роскосмоса», в котором цитировалось поздравление Рогозина.

Глава российской госкорпорации поздравил Маска и директора NASA Джима Брайденстайна с завершением тестового полета нового космического корабля. Рогозин отметил, что создание альтернативных космических транспортных систем гарантирует стабильность и безопасность совместной работы на Международной космической станции.

Ранее Маск написал в Twitter, что у России есть «отличные» ракеты, «наилучший из имеющихся» двигателей, а многоразовая версия ракеты-носителя «Ангара» будет «великолепной». Рогозин прокомментировал это заявление словами «не поспоришь».

8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Капсула доставила на Землю 136 килограммов груза. Брайденстайн назвал полет новой вехой.