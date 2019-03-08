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Dragon-2 приводнился в Атлантическом океане 

Р-Спорт + ещё 29 42 минуты назад
Фото: Twitter
Новейший американский космический корабль Dragon-2, покинувший несколько часов назад Международную космическую станцию (МКС), благополучно приводнился в Атлантическом океане, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, сообщает НАСА.
Приводнение состоялось в 16.45 мск в пятницу. За несколько часов до этого корабль в автоматическом режиме отстыковался от станции и сошел с орбиты. Трансляция этих этапов миссии велась на официальном сайте НАСА. Предполагается, что после приводнения специалисты, находящиеся на поисково-спасательном корабле Go Searcher в Атлантическом океане, при помощи кранов достанут корабль из воды.
Аппарат привез с орбиты около 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на орбите. В корабле также вернулся на Землю манекен Рипли, названный в честь героини фильма "Чужой".
Dragon-2 прибыл на МКС 3 марта после успешного старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Это первое испытание США новейшего пилотируемого корабля в рамках программы пилотируемых полетов, прерванной в 2011 году после завершения полетов кораблей "Шаттл".
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Наука и техника , Катастрофы , Оружие
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