Dragon-2 приводнился в Атлантическом океане

Today’s successful splashdown of the @SpaceX Demo-1 #CrewDragon capsule after its mission to @Space_Station marked another milestone in a new era of human spaceflight. @Commercial_Crew is one step closer to launching American astronauts on American rockets from American soil. pic.twitter.com/9THTVlubiA— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 8 марта 2019 г. Новейший американский космический корабль Dragon-2, покинувший несколько часов назад Международную космическую станцию (МКС), благополучно приводнился в Атлантическом океане, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, сообщает НАСА.

Приводнение состоялось в 16.45 мск в пятницу. За несколько часов до этого корабль в автоматическом режиме отстыковался от станции и сошел с орбиты. Трансляция этих этапов миссии велась на официальном сайте НАСА. Предполагается, что после приводнения специалисты, находящиеся на поисково-спасательном корабле Go Searcher в Атлантическом океане, при помощи кранов достанут корабль из воды.

Аппарат привез с орбиты около 136 килограммов груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на орбите. В корабле также вернулся на Землю манекен Рипли, названный в честь героини фильма "Чужой".

Dragon-2 прибыл на МКС 3 марта после успешного старта с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Это первое испытание США новейшего пилотируемого корабля в рамках программы пилотируемых полетов, прерванной в 2011 году после завершения полетов кораблей "Шаттл".