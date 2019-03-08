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Рогозин пожаловался на нехватку денег 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на критику пользователей Twitter, написал, что бюджет госкорпорации «почти в 20 раз меньше» бюджета НАСА.
По его словам, в плане финансирования российская космическая отрасль серьезно отстает от американской.
«Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"», — указал он.
Также топ-менеджер считает, что Россия не отстает от США в техническом развитии этой отрасли.
«Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10-12 лет. Но если сейчас не развернем переход на новую РКТ (ракетно-космическую технику — прим. «Ленты.ру») и не переоснастим предприятия, начнем отставать», — пишет Рогозин в другом твите.
В феврале глава «Роскосмоса» анонсировал строительство в Москве здания Национального космического центра — небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. За месяц до этого премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал руководство госкорпорации за «прожектерство» и потребовал от компании лучшей работы.
На ближайшие три года, по словам главы правительства, бюджет «Роскосмоса» составит более 515 миллиардов рублей.
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Наука и техника , Дмитрий Медведев , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Lenta.ru
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