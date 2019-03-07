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Найдены пропавшие век назад артефакты Тутанхамона 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Luxor Museum
В Египте в хранилище Луксорского музея научный сотрудник неожиданно обнаружил недостающие детали миниатюрной модели лодки, которую нашли в захоронении Тутанхамона и потеряли около столетия назад.
Об открытии рассказывает Live Science. Речь идет об артефактах, которые упаковал в ящик британский археолог Говард Картер. Произошло это еще в 1922 году. Именно Картер открыл гробницу фараона Нового царства Тутанхамона (1341-1323 гг до н.э.).
Однако часть обнаруженных им и упакованных артефактов почти столетие считалась утерянной. Некоторые из них в кладовой Луксорского музея неожиданно нашел археолог Мохамед Атва.
Речь идет о деталях миниатюрных лодок, которые были обнаружены в гробнице Тутанхамона. Так, в коробке оказалась деревянная мачта, такелажный набор и другие элементы.
Подобные суда — не едкость для древнеегипетских захоронений. В гробницы верховенства их укладывали для того, чтобы усопший в загробном мире мог кататься по Нилу и даже рыбачить.
"Это самое захватывающее открытие в моей карьере, — говорит Мохамед Атва. — Удивительно, что после множества прошедших лет у нас все еще есть возможность совершать открытия и раскрывать новые секреты, связанные с Тутанхамоном".
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Наука и техника , Наука , Египет
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