Космонавт Кононенко поздравил с МКС всех женщин с 8 марта

Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующий ролик размещен на Роскосмосом на портале YouTube в четверг. "Пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас!" — сказал Кононенко. Он напомнил, что именно женщины делают мужчин счастливыми, пробуждают самые лучшие качества и поблагодарил за ежедневную заботу. Сейчас на борту МКС находится только один российский космонавт Олег Кононенко. Вместе с ним на станции работают астронавты Энн Макклейн ( НАСА ) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).