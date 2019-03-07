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Космонавт Кононенко поздравил с МКС всех женщин с 8 марта 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем с борта Международной космической станции (МКС). Соответствующий ролик размещен на Роскосмосом на портале YouTube в четверг.
"Пусть каждый ваш день, а не только 8 марта, будет наполнен радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас!" — сказал Кононенко.
Он напомнил, что именно женщины делают мужчин счастливыми, пробуждают самые лучшие качества и поблагодарил за ежедневную заботу.
Сейчас на борту МКС находится только один российский космонавт Олег Кононенко. Вместе с ним на станции работают астронавты Энн Макклейн (НАСА) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).
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Наука и техника , Видео , Общество , Роскосмос , NASA
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