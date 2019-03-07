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Китай построит собственную космическую станцию к 2022 году 

Мир24 1 час назад
По информации гонконгской газеты South China Morning Post, космическая программа КНР уже подготавливает астронавтов и планирует переместить первый модуль на космодром.
Новая станция будет компактной и состоять из трех модулей. Одновременно на ней смогут находиться не более трех астронавтов.
Государственное новостное агентство «Синьхуа» подтвердило информацию, уточнив, что первый модуль станции запустят на тяжелой ракете Long March-5B. Отмечается, что это будет государственная космическая лаборатория для долгосрочной и стабильной работы на орбите».
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Наука и техника , Видео , Синьхуа , Китай
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