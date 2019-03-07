Китай построит собственную космическую станцию к 2022 году

По информации гонконгской газеты South China Morning Post, космическая программа КНР уже подготавливает астронавтов и планирует переместить первый модуль на космодром.

Новая станция будет компактной и состоять из трех модулей. Одновременно на ней смогут находиться не более трех астронавтов.