По информации гонконгской газеты South China Morning Post, космическая программа КНР уже подготавливает астронавтов и планирует переместить первый модуль на космодром.
Новая станция будет компактной и состоять из трех модулей. Одновременно на ней смогут находиться не более трех астронавтов.
Государственное новостное агентство «Синьхуа» подтвердило информацию, уточнив, что первый модуль станции запустят на тяжелой ракете Long March-5B. Отмечается, что это будет государственная космическая лаборатория для долгосрочной и стабильной работы на орбите».