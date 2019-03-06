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В Египте нашли мумию служителя храма бога Амона 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Недалеко от египетского города Луксор археологи обнаружили интересную находку, а именно мумию служителя храма бога Амона. О найденной мумии сообщил Халед аль-Аннани, который занимает пост министра по древним сооружения и памятникам Египта. Гробница, в которой нашли мумию была возведена более трёх тысячелетий назад. По предварительным данным археологов, она предназначалась для служителя бога Амона, которого почитали древние египтяне.
Сведений о мумии достаточно мало и учёные не проводили детальное исследование находки, пока не созданы подходящие условия для проведения экспертизы. Дело в том, что возраст мумии довольно большой и учёные боятся повредить важную для египетской истории находку. Более того, в гробнице кроме самой мумии находились древние ритуальные маски и различные фигурки, а стены расписаны удивительными рисунками, которые достаточно хорошо сохранились, но экспертам ещё предстоит их исследовать и затем представить научной общественности.
Ранее Луксор был столицей Египта и в этом удивительном древнем городе находятся многие ценные артефакты и памятники архитектуры. Согласно мнению археологов, рядом с городом могут находиться и другие гробницы, которые учёным только предстоит отыскать. Кто знает, какие тайны могут скрываться в них?
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Наука и техника , Наука , Египет , Луксор
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