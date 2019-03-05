Раскрыта тайна «Обнаженной Моны Лизы»

Картина "Обнаженная Мона Лиза" была сделана в студии Леонардо да Винчи и может быть работой самого мастера, сообщает телекомпания France 24.

"Существует большая вероятность того, что Леонардо сделал большую часть рисунка", — сказал Матье Делдик, куратор парижского музея.

По словам куратора, исследования показали, что картина нарисована художником-левшой, коим Леонардо являлся.

Картина хранится с 1862 года в музее Конде, когда-то являвшемся домом для одной из старейших знатных семей Франции. В конце 2019 года картина будет показана на специальной выставке в Шантильи, посвященной 500-ой годовщине смерти Леонардо.

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