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Раскрыта тайна «Обнаженной Моны Лизы» 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Картина "Обнаженная Мона Лиза" была сделана в студии Леонардо да Винчи и может быть работой самого мастера, сообщает телекомпания France 24.
"Существует большая вероятность того, что Леонардо сделал большую часть рисунка", — сказал Матье Делдик, куратор парижского музея.
По словам куратора, исследования показали, что картина нарисована художником-левшой, коим Леонардо являлся.
Картина хранится с 1862 года в музее Конде, когда-то являвшемся домом для одной из старейших знатных семей Франции. В конце 2019 года картина будет показана на специальной выставке в Шантильи, посвященной 500-ой годовщине смерти Леонардо.
Ранее сообщалось, что в Помпеях нашли фреску с изображением Нарцисса.
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Наука и техника , Леонардо да Винчи
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