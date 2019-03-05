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В Млечном Пути нашли миллиарды опасных планет 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: NASA
Ученые Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что в Млечном Пути могут находиться миллиарды планет-странников — небесных тел, которые обладают большой массой, имеют шарообразную форму, но не привязаны гравитационно к какой-либо звезде. Такие объекты свободно летят в космическом пространстве и могут столкнуться с другими планетами, включая Землю. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи провели математическое моделирование планетных систем, которые могли бы находиться в Трапеции Ориона — рассеянном звездном скоплении, расположенном в туманности Ориона. Симуляция состояла из пятисот похожих на Солнце звезд, каждая из которых имела четыре, пять или шесть планет. Всего было сгенерировано 2522 планеты, масса которых варьировалась в широких пределах: от трех масс Земли (суперземли) до 130 масс Юпитера (коричневые карлики).
Оказалось, что 357 планет (16,5 процента) покинули свои системы в течение 11 миллионов лет с момента своего формирования и начали дрейфовать в космическом пространстве. При том 282 планеты покинули скопление, 75 столкнулись с родительской звездой, а 34 — с другой планетой. Если результаты моделирования экстраполировать на весь Млечный путь, то общее количество планет-странников может достигать 16,5-100 миллиардов.
Считается, что большой угол наклона оси Урана связан со столкновением со свободно летящим космическим телом размером с планету. Также возможно, что пока не обнаруженная девятая планета Солнечной системы также была изгоем, пока ее не захватило притяжение Солнца.
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Наука и техника , Наука , Нидерланды
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