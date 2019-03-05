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На Новой Земле зафиксировано редкое воздушное явление 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: rus-arc.ru
Группа экспертов-биологов, изучавших поведение белых медведей на Новой Земле, столкнулась с редким природным явлением — невероятно сильным стоковым ветром, который называется бора и может достигать 60 метров в секунду, сообщается на сайте национального парка «Русская Арктика».
В парке уточнили, что такой ветер возникает при «переваливании» воздуха через горы. Тогда его скорость увеличивается, температура воздуха резко меняется, давление на подветренной стороне падает. Хотя явление носит локальный характер, но влияет на циркуляцию вод в арктическом бассейне. Зафиксировать бору можно благодаря радиолокационным космическим снимкам.
«Съемку с радарных спутников мы можем получать в независимости от состояния атмосферы и освещенности земной поверхности — в разные сезоны и разное время суток. На космическом снимке мы можем определить бору по вызванным ею волнам в Баренцевом море», — рассказала ведущий научный сотрудник отдела науки национального парка «Русская Арктика» Анна Чекмарева, которая занимается мониторингом боры по спутниковым снимкам.
Бора встречается не только на Новой Земле, но и в бухтах Геленджика и Новороссийска, у берегов Байкала возле пролива Ольхонские ворота и города Певек на Чукотке.
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