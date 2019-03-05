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В Чичен-Ице найдено «тайное» нетронутое святилище майя 

Российская Газета + ещё 1 38 минут назад
Фото: Фото: Pixabay
Мексиканские археологи при раскопках в древнем городе майя Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан обнаружили пещеру с остатками жертвенных приношений.
Как сообщает Phys.org, о существовании этого тайного святилища археологам три года назад рассказали местные жители. С тех пор там проводились раскопки.
В результате археологи обнаружили один из так называемых порталов майя, которые связывали живых людей с подземным миром. Речь идет о пещере, использовавшейся для проведения ритуальных церемоний.
В ней ученые обнаружили около 200 керамических сосудов, которые находятся в почти идеальном состоянии. Они были датированы сотрудниками Национального института антропологии и истории. Возраст артефактов составляет около 1000 лет.
Примечательно, что некоторые сосуды изображают, вероятно, богов, идентифицировать которых пока не удалось. Ученые отмечают их сходство с Тлалоком — богом дождя, который почитался ацтеками.
В ходе исследования также было установлено, что впервые археологи узнали о существовании данной пещеры еще полвека назад.
Однако тогда по какой-то причине вход в нее был завален камнями, а краткий отчет об открытии затерялся в архивах.
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Наука и техника , Наука , Юкатан
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