В Чичен-Ице найдено «тайное» нетронутое святилище майя

Мексиканские археологи при раскопках в древнем городе майя Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан обнаружили пещеру с остатками жертвенных приношений.

Как сообщает Phys.org, о существовании этого тайного святилища археологам три года назад рассказали местные жители. С тех пор там проводились раскопки.

В результате археологи обнаружили один из так называемых порталов майя, которые связывали живых людей с подземным миром. Речь идет о пещере, использовавшейся для проведения ритуальных церемоний.

В ней ученые обнаружили около 200 керамических сосудов, которые находятся в почти идеальном состоянии. Они были датированы сотрудниками Национального института антропологии и истории. Возраст артефактов составляет около 1000 лет.

Примечательно, что некоторые сосуды изображают, вероятно, богов, идентифицировать которых пока не удалось. Ученые отмечают их сходство с Тлалоком — богом дождя, который почитался ацтеками.

В ходе исследования также было установлено, что впервые археологи узнали о существовании данной пещеры еще полвека назад.

Однако тогда по какой-то причине вход в нее был завален камнями, а краткий отчет об открытии затерялся в архивах.