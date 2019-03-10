Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник назвал дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура 

Р-Спорт + ещё 17
Фото: ОАО "Газпром космические системы"
Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601", созданного по заказу "дочки" "Газпрома" — компании "Газпром космические системы", планируется выполнить с космодрома Байконур в конце мая, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
"Ракету-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи "Ямал-601" намечается запустить с космодрома Байконур 31 мая", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ракету "Протон-М" для этого запуска планируется отправить из московского Центра Хруничева на Байконур в начале апреля.
Спутник "Ямал-601" создается европейской компанией Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы". Он займет точку стояния 49 градусов восточной долготы, в которой заменит действующий спутник "Ямал-202". Спутник будет предоставлять услуги связи на территории Европейского Союза, европейской части России, включая Калининградскую область, Урала и Западной Сибири. Также в зоне покрытия лучей "Ямала-601" будут находиться регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
Р-Спорт: последние новости
Dragon-2 приводнился в Атлантическом океане В России готовят замену зарубежным авиационным двигателям, пишут СМИ В Мексике археологи обнаружили пещеру с древними артефактами майя
Комментарии
Наука и техника , Газпром , ЕС , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Thales Alenia Space , Газпром космические системы , РИА Новости , Байконур
Читайте также
Видео
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Меркель вынесли неутешительный вердикт
Европа В мире
«Крыму — Украина»: Киев пустился во все тяжкие
Украина В мире
В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»
Европа Армия
Путин сделал заявление после смерти Этуша
Политика
Порошенко оказался никому не нужен
В мире Украина
«Украина или смерть»: утверждена новая символика ВСУ
Армия В мире
Россиянин поел блинов на скорость и умер
Происшествия
Жизнь после выборов: Порошенко готовит побег
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение