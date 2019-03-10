Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601", созданного по заказу "дочки" "Газпрома" — компании "Газпром космические системы", планируется выполнить с космодрома Байконур в конце мая, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.
"Ракету-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником связи "Ямал-601" намечается запустить с космодрома Байконур 31 мая", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ракету "Протон-М" для этого запуска планируется отправить из московского Центра Хруничева на Байконур в начале апреля.
Спутник "Ямал-601" создается европейской компанией Thales Alenia Space по заказу российской компании "Газпром космические системы". Он займет точку стояния 49 градусов восточной долготы, в которой заменит действующий спутник "Ямал-202". Спутник будет предоставлять услуги связи на территории Европейского Союза, европейской части России, включая Калининградскую область, Урала и Западной Сибири. Также в зоне покрытия лучей "Ямала-601" будут находиться регионы Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.