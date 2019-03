Человечеству предрекли медленную «смерть в кипятке»

Группа американских ученых под руководством Фрэнсиса Мура (Frances C. Moore) из Калифорнийского университета в Дейвисе выяснила, что учащение погодных аномалий из-за глобального потепления способствует искаженному пониманию у общественности, каким должен быть нормальный климат. При этом возникает эффект «лягушки в кипятке», когда медленные изменения внешней среды не воспринимаются как опасность. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты проанализировали 2,18 миллиона сообщений в Twitter, опубликованных жителями США в период с марта 2014 года по ноябрь 2016 года. Они идентифицировали шесть тысяч твитов, которые касались погоды, и определили, выражали ли они отрицательные или положительные эмоции. Ученые также сопоставили их с данными о максимальных дневных температурах воздуха, осадках, облачном покрове и влажности за 1981-2016 годы.

Исследователи оценили, как изменения в еженедельных погодных условиях влияют на восприятие температурных аномалий, при этом за норму был принят климат в 1981-1990 годах. Оказалось, что люди склонны комментировать те погодные условия, что кажутся необычными для данного времени и места. Если в данной местности в последние пять лет температуры поднимаются выше нормы, то реакцию в социальных сетях будут вызывать чересчур холодные дни и недели, и наоборот.

Погода, которая раньше казалась необычной, быстро становится нормой при повторении в течение пятилетнего периода. При этом исследователи не нашли доказательств, что люди адаптируются к климатическим изменениям, то есть прослеживается негативное влияние климатических изменений на настроение. Это напоминает метафору «лягушка в кипятке», согласно которой лягушка выпрыгнет из кипящей воды, но сварится, если ее поместить в холодную воду, которая медленно нагревается.

Ученые отмечают, что стихийные бедствия, например, ураганы, лесные пожары, засухи и наводнения, могут в меньшей степени поддаваться «нормализации» и способствовать обеспокоенности общественности насчет глобального потепления.