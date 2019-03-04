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Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить после слов о «скотобазе» 

РИА Новости 50 минут назад
Комиссия по этике "Роскосмоса" рекомендовала уволить сотрудника, грубо высказавшегося в интернете о жителях хрущевок, сообщается на сайте "Роскосмоса".
В выходные Telegram-каналы обратили внимание на высказывания главы одного из подразделений "Роскосмоса" Станислава Жаркова, который в ходе Facebook-дискуссии назвал людей, живущих в пятиэтажках хрущевской эры, "скотобазой", которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам". Впоследствии Жарков публично извинился за свои слова и призвал рассматривать их как его личное мнение.
"Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете", — говорится в сообщении.
"Роскосмос", отмечает пресс-служба, считает такое публичное поведение "не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли", и "приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания".
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Наука и техника , Видео , Станислав Жарков , Роскосмос
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