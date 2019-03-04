Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить после слов о «скотобазе»

Комиссия по этике "Роскосмоса" рекомендовала уволить сотрудника, грубо высказавшегося в интернете о жителях хрущевок, сообщается на сайте "Роскосмоса".

В выходные Telegram-каналы обратили внимание на высказывания главы одного из подразделений "Роскосмоса" Станислава Жаркова , который в ходе Facebook-дискуссии назвал людей, живущих в пятиэтажках хрущевской эры, "скотобазой", которая "бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам". Впоследствии Жарков публично извинился за свои слова и призвал рассматривать их как его личное мнение.

"Комиссия по этике госкорпорации "Роскосмос" приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете", — говорится в сообщении.

"Роскосмос", отмечает пресс-служба, считает такое публичное поведение "не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли", и "приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания".