5G под угрозой: финдиректора Huawei экстрадируют в США

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ванчжоу в Соединенные штаты Америки , что может серьезно осложнить и без того непростые американо-китайские отношения. Впрочем, дело Мэн Ванчжоу может также означать трудности по развертыванию сетей пятого поколения во всем мире. «Газета.Ru» решила выяснить, какие еще процессы могут прямо и косвенно повлиять на повсеместное развитие 5G.

Экстрадиция началась

Министерство юстиции Канады официально начало процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ванчжоу, задержанной по подозрению в нарушении анти-иранских санкций. Ведомство также выдало разрешение на дальнейшие судебные действия в отношении бизнесвумен. Дата явки в суд по экстрадиции в США назначена на 6 марта. Заседание пройдет в Верховном суде Ванкувера

Китайский МИД уже выразил протест против действий Оттавы и сделал стране строгое представление.

Компания Huawei также осталась разочарована решением канадских властей.

«Обвинения американской стороны политически мотивированы. Президент США многократно заявлял, если дело госпожи Мэн Ванчжоу поспособствует достижению торгового соглашения между США и Китаем, то он вмешается в ход этого дела. Тем не менее, министр юстиции Канады все равно решил выдать соответствующий ордер, мы крайне разочарованы этими действиями», — говорится в официальном сообщении компании.

Кроме того, Huawei отметила, что нарушение, вменяемое финансовому директору, не является таковым на территории Канады, а значит минюст «злоупотребил юридическими процедурами», нарушив принцип двойной криминализации — это означает, что деяние должно быть признано неправомерным в обеих странах, как выдающей, так и принимающей.

«Нападки на Huawei являются следствием осознания Вашингтоном того, что США отстают в сфере разработки стратегически важных технологий. Глобальная кампания против Huawei не имеет ничего общего с безопасностью, а связана с желанием Америки устранить конкурента», — сообщил накануне решения канадского ведомства заместитель председателя совета директоров Huawei Гуо Пинг.

Также известно, что Huawei является одним из главных пионеров технологии сетей пятого поколения. В сложившейся политической ситуации, развертывание 5G может оказаться под угрозой.

Будущее за углом

Завершившаяся в Барселоне крупнейшая ежегодная выставка мобильной индустрии Mobile World Congress 2019 (MWC) показала, что технология 5G стала новым божеством телекоммуникационной индустрии и даже потеснила «культ смартфона». На фоне 5G отошло на второй план традиционное противостояние между Samsung и Huawei, которые в этот раз привезли в Барселону смартфоны с гибкими экранами.

Почему же 5G станет одной из главных мировых технологией в ближайшие несколько лет? Переход на новый технологический уклад вместе с развитием искусственного интеллекта, массовой роботизацией и цифровизацией всех видов человеческой деятельности просто невозможен без сетей 5G.

При этом 5G это не просто новый мобильный стандарт. Это новое поколение конвергентной связи, где радиочастотная связь — лишь один из ее элементов. Так, например, без качественной опорной оптоволоконной сети никакие сети 5G невозможны. Невозможно и управление такими сетями без мощных дата-центров и технологий искусственного интеллекта, так как 5G подразумевает подключение миллиардов устройств. В концепции 5G к интернету подключено все — от лампочки освещения и смартфона до турбины самолета.

Финляндии, Если суммировать выступления телекоммуникационных евангелистов и маркетологов на MWC 2019, то кажется, что светлое будущее уже наступило. Коммерческие запуски первых 5G сетей в США, Южной Корее Японии состоялись. Часть уже работающих базовых станций мобильных операторов (в том числе и в России ) — это 5G-ready станции. Их просто достаточно переключить в новый режим работы.

Однако не все так гладко, как кажется, на первый взгляд.

Политика

Несмотря на то, что телекоммуникационное оборудование могут производить даже небольшие компании, комплексные решения для операторов связи в нужных объемах и в краткие сроки способны поставить лишь несколько крупных вендоров. Это Ericsson, Nokia и, конечно, Huawei.

Более того, даже если посчитать рекламой заявления Huawei, что они почти на год опередили конкурентов в области оборудования для сетей 5G, то в любом случае именно китайский бренд является сейчас крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационного оборудования. Как ни удивительно, но именно самый большой и успешный игрок рынка сейчас попал, пожалуй, в самую сложную ситуацию за всю свою историю. Китайцев сейчас откровенно выживают с самых крупных и доходных рынков в мире, а именно, с мобильного рынка США и их ближайших союзников.

Руководство США очень хорошо понимает важность 5G для экономики страны. Более того, администрация президента и сам Дональд Трамп тесно взаимодействуют с Федеральной комиссией связи и мобильными операторами, обсуждая различные аспекты развертывания 5G.

Тем удивительнее стали дискриминационные меры и по сути заперт на продажу телекоммуникационного оборудования Huawei в США под довольно натянутыми предлогами, типа обвинений в корпоративном шпионаже.

Была даже «откопана» история 2014 года, когда T-Mobile USA обвинила Huawei в том, что ее сотрудники пытались выяснить нюансы конструкции робота Tappy, который использовался в T-Mobile для тестирования новых смартфонов. Отметим что сам конфликт между двумя «хозяйствующими субъектами» был урегулирован в судебном порядке еще в 2017 году.

Предлог для введения таких суровых санкций довольно странный. Возможно, в США хотят ограничить денежные потоки, перетекающие от американских заказчиков к китайским поставщикам. Тем не менее, телекоммуникационные операторы США и других странах остались или еще могут остаться без оборудования Huawei. Эти факторы могут серьезно замедлить запуск сетей в этих государствах. Исключение из списка поставщиков самого крупного игрока и уменьшение конкуренции скорее всего скажется и на сроках, и стоимости развертывания 5G в США.

В России политика также играет большую роль в телекоммуникационной отрасли, но, в отличии от США, это не внешняя политика, а внутренняя.

Одной из главных проблем российского телекома всегда были частотные диапазоны. Сегодня это диапазоны, необходимые для работы 5G.

ФСБ, Самый востребованный в настоящее время диапазон 3,4-3,8 ГГц почти весь занят Министерством обороны ФСО , спецсвязью и другими пользователями.

На «круглом столе», состоявшемся в феврале 2019 года в аналитическом центре при правительстве РФ , замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов отметил, что в диапазоне от 1 ГГц до 6 ГГц сейчас доступно лишь 190 МГц спектра, тогда как даже по самой оптимистичной оценке главы всемирной Ассоциации GSM (GSMA) Матса Гранрида для 5G сетей операторам в этом диапазоне требуется полоса не менее 100 МГц каждому.

Операторы же оценивают свои потребности в полосах по 200 МГц. Если учесть, что сейчас в России работают четыре федеральных оператора мобильной связи, то можно сказать, что уже завтра им нужно 400, а «послезавтра» 800 МГц. Как будет проходить «гармонизация частот», «конверсия частотного спектра», а по сути изъятие частот у военных и спецслужб не знает еще никто.

По мнению аналитика MForum Analitics Алексея Бойко ситуация с 5G в России оптимизма не внушает: «По-прежнему не созданы отечественные решения для развертывания сетей 5G, которые были бы конкурентоспособны с зарубежными и могли бы производиться в необходимых масштабах. Наш регулятор полностью провалил задачу заблаговременной расчистки диапазона 3,4-3,8 ГГц. Нет вменяемой концепции развертывания сетей 5G — вместо общемировой практики распределения частот для 5G с аукционов операторам пытаются навязать создание „единого инфраструктурного оператора“ — дело вредное, снижающее уровень конкуренции на рынке, что может привести к росту цен на услуги беспроводного мобильного ШПД [широкополосного доступа], и небезопасное.

Если „падает“ сеть одного из четырех операторов — это досадный инцидент. Если упадет сеть „единого оператора“, это приведет к самым неприятным для множества людей и бизнесов последствиям.

Тем не менее, если чиновники все же выполнят свою часть работы, и обеспечат операторам равный и справедливый доступ к частотному ресурсу в сжатые сроки, Россия еще сможет начать стройку 5G с приемлемым отставанием от лидеров».

Если проанализировать комментарий экспертов, развертывание 5G в России будет происходить так: конец 2019 года — первые коммерческие 5G запуски в центре Москвы, носящие скорее маркетинговый характер и позволяющие нанести Россию на карту стран, запустивших 5G, а затем пауза (неизвестной длительности) во время которой будет приниматься решение о принципе выделения частот.

Либо это будет лоскутная нарезка в регионах разных частот в разных диапазонах с последующей продажей их операторам, как это было сделано с LTE, либо создание консорциума 5G c равными долями всех операторов, либо единый, и скорее всего государственный, инфраструктурный оператор. Но, что бы ни говорили евангелисты 5G, ожидать распространения сетей пятого поколения в России раньше 2022 года вряд ли стоит.

Деньги

Еще одним фактором, который может сильно затормозить 5G станут деньги. Глава Groupon Ричард Уильямс , посетивший MWC, заявил прямо: «5G упоминается повсюду на выставке, но никто не может объяснить мне, что это значит для бизнеса и как на этом зарабатывать».

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин , для строительства сетей 5G нужно на порядок больше инвестиций, чем в 4G.

«При этом, четких схем монетизации 5G на сегодняшний день не просматривается. Пока у операторов есть возможности только для очагового покрытия 5G, а для полноценного использования 5G в таких сценариях, как «умный автомобиль» или «умный город», требуется сплошное покрытие», — заявил эксперт.

Переложить затраты на строительство инфраструктуры 5G на пользователей просто невозможно — никто не захочет платить за связь в 10 раз больше, чем платит сейчас. Однако, если американские, европейские, корейские и японские мобильные операторы с их доступом к дешевым кредитам и высоким ARPU [средний доход компании с одного активного пользователя] могут построить 5G-сети и на заемные деньги, а потом быстро их окупить, то в Россия ситуация иная.

Ограничение доступа к дешевым кредитам и низкое ARPU российских абонентов являются дополнительным барьером к финансированию строительства 5G-cетей.

В развивающихся странах также остро стоит проблема окупаемости дорогостоящей 5G-инфраструктуры.

В относительно обеспеченной Европе другая проблема. Именно о ней на MWC говорил генеральный директор Ericsson Борхе Экхольм, который обратился к европейским властям с просьбой решить проблемы, сдерживающие 5G в Европе. Экхольм заявил, что, если положение не изменится, Европа будет продолжать отставать от Северной Америки и развитых стран Азии, несмотря на то, что операторы на континенте имеют доступ к технологиям для предоставления услуг.

«Прогресс в Европе блокируется высокой платой за частотный спектр и сверхжестким регулированием», — заявил глава Ericsson.

Также отметим, что Международный союз электросвязи (ITU) только еще ведет разработку стандартов для 5G, а в сентябре 2019 года ITU утвердит лишь часть стандартов.

В целом же, говоря о 5G, нельзя не отметить маркетинговый глянец, который присутствовал почти на каждом обсуждении этой темы на MWC 2019. И если «профессиональный» оптимизм производителей оборудования и операторов связи вполне понятен, то пользователям, как частным, так и бизнесу, которым придется оплачивать все это великолепие из собственного кармана, пока не очень понятно, какие преимущества они получат в итоге и стоят ли они таких денег. Отдельно отметим, что первые смартфоны с поддержкой 5G появятся в продаже только весной 2019 года и цена самого дешевого из них начинается от 50 тыс. рублей.