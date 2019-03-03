Илон Маск по-русски поблагодарил «космических энтузиастов»

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск на русском языке ответил в своем Twitter пользователям из РФ , которые поздравили его с успешной стыковкой корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

"Спасибо за добрые слова", — написал он в ответ девушке, которая решила поздравить главу SpaceX от имени "космических энтузиастов".

Ранее сообщалось, что космический аппарат штатно пристыковался к МКС. В 16:30 по московскому времени на станции планируют открыть люк корабля. Аппарат был запущен 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. В составе МКС Crew Dragon пробудет пять дней. А 8 марта спускаемый аппарат сойдет с орбиты и приземлится в Атлантическом океане.