Космический корабль Crew Dragon начал сближение с МКС

Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX начал сближение с Международной космической станцией (МКС). В настоящее время аппарат готовится к стыковке.

Crew Dragon находится в трёх километрах от станции в так называемой «зоне рандеву». Далее корабль приблизиться к станции на расстояние один километр, после чего начнётся операция по подходу к МКС.

Сама стыковка планируется в 14:05 по московскому времени, сообщает «Интерфакс»