Космический корабль Crew Dragon начал сближение с МКС 

Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX начал сближение с Международной космической станцией (МКС). В настоящее время аппарат готовится к стыковке.
Crew Dragon находится в трёх километрах от станции в так называемой «зоне рандеву». Далее корабль приблизиться к станции на расстояние один километр, после чего начнётся операция по подходу к МКС.
Сама стыковка планируется в 14:05 по московскому времени, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что американский предприниматель Илон Маск рассказал о том, что запущенный с космодрома во Флориде корабль Crew Dragon будет самостоятельно стыковываться с Международной космической станцией. По его мнению, этот факт вызывает наибольшую тревогу.