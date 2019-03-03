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Космический корабль Crew Dragon начал сближение с МКС 

News.ru 45 минут назад
Фото: Spacex/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX начал сближение с Международной космической станцией (МКС). В настоящее время аппарат готовится к стыковке.
Crew Dragon находится в трёх километрах от станции в так называемой «зоне рандеву». Далее корабль приблизиться к станции на расстояние один километр, после чего начнётся операция по подходу к МКС.
Сама стыковка планируется в 14:05 по московскому времени, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что американский предприниматель Илон Маск рассказал о том, что запущенный с космодрома во Флориде корабль Crew Dragon будет самостоятельно стыковываться с Международной космической станцией. По его мнению, этот факт вызывает наибольшую тревогу.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , Интерфакс
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