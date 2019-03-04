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«Исторический шаг для человечества»: командир МКС Кононенко о запуске Crew Dragon 

ТК «Звезда» + ещё 55 9 минут назад
Фото: spacex, Instagram
Экипаж МКС поздравил США и NASA с успешным запуском и стыковкой корабля Crew Dragon.
Космический грузовой корабль Crew Dragon (Dragon-2), запущенный с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, пристыковался к МКС.
С приветствиями и поздравлениями ко всем обратился командир космической команды Олег Кононенко.
«Я хотел бы поздравить США и NASA с успешным запуском и стыковкой нового корабля. Это честь и гордость для нас встретить корабль и принять участие в важной для США космической программе. Это исторический шаг для человечества», — заявил он.
Напомним, после стыковки станции с Dragon-2 экипаж МКС открыл люк, ведущий в американский корабль, и взял там пробы воздуха.
Перед этим Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн надели защитные маски, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могли находиться в корабле Dragon-2.
Саму процедуру стыковки NASA транслировало в прямом эфире.
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Наука и техника , NASA , США
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