Ученые воссоздали читающую мысли шляпу из «Гарри Поттера»

Американские инженеры из Массачусетского технологического университета создали головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из " Гарри Поттера ". Об этом сообщает The Boston Globe.

Инженеры из США подтвердили, что при создании устройства вдохновлялись книгами английской писательницы Джоан Роулинг и шляпой из известного фильма.

Отмечается, что одна из студенток Наталья Космина придумала "мыслящую шапку", которая фиксирует активность человеческого мозга и распознает объекты, которые представлял человек.

"Когда вы визуализируете объект, в мозгу возникают частоты и активность, которые мы можем уловить. В этом нет магии, это чистая неврология", — рассказала Космина.

По ее словам, эта шапка создана для того, чтобы помогать студентам повышать самооценку и успеваемость.

Ранее ученые создали устройство, которое поможет управлять роботом "силой мысли".