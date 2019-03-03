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Ученые воссоздали читающую мысли шляпу из «Гарри Поттера» 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Sony Pictures Imageworks
Американские инженеры из Массачусетского технологического университета создали головной убор для чтения мыслей, напоминающий распределяющую шляпу из "Гарри Поттера". Об этом сообщает The Boston Globe.
Инженеры из США подтвердили, что при создании устройства вдохновлялись книгами английской писательницы Джоан Роулинг и шляпой из известного фильма.
Отмечается, что одна из студенток Наталья Космина придумала "мыслящую шапку", которая фиксирует активность человеческого мозга и распознает объекты, которые представлял человек.
"Когда вы визуализируете объект, в мозгу возникают частоты и активность, которые мы можем уловить. В этом нет магии, это чистая неврология", — рассказала Космина.
По ее словам, эта шапка создана для того, чтобы помогать студентам повышать самооценку и успеваемость.
Ранее ученые создали устройство, которое поможет управлять роботом "силой мысли".
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Наука и техника , Наука , Технологии , Джоан Роулинг , Гарри Поттер , США
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