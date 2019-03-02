Скончался Жорес Алферов

В Москве скончался выдающийся физик, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы академик Жорес Алферов. Он умер сегодня в полночь, рассказала порталу «Научная Россия» его жена Тамара Алферова. 15 марта Алферову исполнилось бы 89 лет.

Он был единственным проживающим в России лауреатом Нобелевской премии по физике. Более четверти века являлся вице-президентом РАН. Он также являлся председателем Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Нобелевскую премию ученый получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто— и микроэлектронных компонентов.

Алферов был депутатом российской Государственной думы с 1995 года. Затем пять раз переизбирался по партийным спискам КПРФ. Два года назад журнал «Форбс» включил Алферова в сотню самых влиятельных россиян последнего столетия. Ученый был известен своей активной гражданской позицией, выступал против Закона о реорганизации РАН.

«Отставание в науке — не следствие какой-либо слабости русских учёных или проявления национальной черты, а результат дурацкого реформирования страны», — заявил он в интервью газете «Аргументы и факты».

Ученый также был одним из авторов Открытого письма 10 академиков президенту Владимиру Путину против клерикализации России и преподавания в школах предмета Основы православной культуры. Он также неоднократно отмечал чреватое последствиями социальное расслоение российского общества.