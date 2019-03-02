Ученые определили национальность загадочных ямальских мумий

Завершилось исследование мумифицированных останков трех взрослых и одного ребенка, обнаруженных в средневековом некрополе под Салехардом в период с 2013 по 2016 годы. Работу проводили совместно ученые Института молекулярной генетики РАН и Сеульского национального университета Южной Кореи

Корейские ученые смогли выделить митохондриальную ДНК, которая показала, что некрополь принадлежал аборигенам севера Западной Сибири. До этого существовало предположение, что останки, найденные на Ямале, могут принадлежать и пришлым народам. Ведь в похоронном обряде коренных народов мумификация не предполагалась.

— Митохондриальная ДНК наследуется ребенком от матери. Анализ полученного генетического материала показал, что мумии принадлежали гаплогруппам (U5a, H3ao, D, U4b1b1, D4j8), являющимся типичными для коренных народов севера Западной Сибири, — рассказал "Российской газете" Александр Гусев , научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики, руководитель комплексных археологических исследований на средневековом некрополе Зеленый Яр.

По его словам, с большой вероятностью можно предположить, что останки принадлежали местным ненцам. Об этом говорят украшения, частички одежды, мехов, в которые были одеты погребенные.

Интересно, что останки хорошо сохранились, благодаря естественной мумификации, чему способствовал целый комплекс факторов: условия вечной мерзлоты, кислотный состав почвы, и то, что в захоронениях использовалось много частей медных котлов. Все это в совокупности не давало развиваться микроорганизмам, в результате погребенные практически не подверглись разложению. Медные изделия, к слову, были не местного производства, их привозили из Предуралья.

Как отмечают ученые, можно составить своего рода портрет аборигенов, найденных в захоронении.

— Однозначно, это были не оленеводы, в могилах нет ни одного предмета или орудия, связанного с этой деятельностью. Между тем похоронный обряд в средние века предполагал, что рядом с умершим обязательно положили бы что-то из вещей, с которыми он был тесно связан при жизни, — говорит Александр Гусев. — Мы сделали вывод, что эти люди занимались рыболовством, собирательством и охотой, о чем свидетельствует найденный в одной из могил наконечник стрелы.

К слову, в желудке ребенка были обнаружены частички таежных ягод, это подтверждает, что коренные жители занимались собирательством и питались тем, что давала природа Ямала.

Интересно, что погребенные были явно небедными. Об этом говорят обнаруженные украшения, кусочки соболя, и тогда считавшегося ценным меха, а также предметы утвари, найденные в захоронении.

Справка "РГ"

Средневековый некрополь у поселка Зеленый Яр был обнаружен в 1997 году. Состоит из трех памятников: бронзолитейной мастерской VI-VII вв. н.э., могильника VIII — IX вв. и могильника XIII в. За 1999 — 2002 годы было вскрыто 35 погребений. Впервые были обнаружены мумифицированные останки одного взрослого мужчины и четырех детей в возрасте 1-2 и 6-7 лет.

На сегодня ученые вскрыли 53 захоронения. Мумифицированные останки зафиксированы в двух взрослых (у одного сохранилась только голова) и двух детских погребениях, и в настоящее время находятся в Институте проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН, где созданы необходимые условия для их хранения.