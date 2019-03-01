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Ученые предупредили о грядущей катастрофе в океане 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: pixabay
Теперь ученым принципиально важно остановить таяние льдов, поскольку пресная вода создает своеобразную «крышку».
Недавно проведенные исследования показали, что морской флоре и фауне угрожает опасность исчезнуть из-за нехватки кислорода. Такое явление обусловленного глобальным потеплением. Ученые объясняют все это двумя причинами: во-первых, вода, нагреваясь, удерживает способна удерживать меньше молекул кислорода, а во-вторых, при таянии льдов, на поверхности образуется «крышка» из пресной воды, которая не пропускает кислород вглубь. Исследование опубликовано на портале Scientific American.
Из-за этого изменяется поведение рыб и других морских обитателей. Они вынуждены перемещаться в те регионы, ГД содержание кислорода еще достаточно. В результате они могут стать добычей для более крупных хищников, которые обитают в том ареале, или же просто столкнуться с тем, что еды на всех «перемещенных» не хватит. А значит, некоторым редким видам может грозить вымирание.
Ученые бьют тревогу — в некоторых локациях мирового океана содержание кислорода снизилось на 40% за последние 50 лет, что очень губительно для флоры и фауны. Однако средний показатель снижения насыщенности воды кислородом составляет всего 2%, поэтому говорить о масштабной катастрофе пока рано. Однако уже сейчас человечеству необходимо полностью пересмотреть свое отношение к экологии планеты.
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Наука и техника , Госдума
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