Ученые предупредили о грядущей катастрофе в океане

Теперь ученым принципиально важно остановить таяние льдов, поскольку пресная вода создает своеобразную «крышку».

Недавно проведенные исследования показали, что морской флоре и фауне угрожает опасность исчезнуть из-за нехватки кислорода. Такое явление обусловленного глобальным потеплением. Ученые объясняют все это двумя причинами: во-первых, вода, нагреваясь, удерживает способна удерживать меньше молекул кислорода, а во-вторых, при таянии льдов, на поверхности образуется «крышка» из пресной воды, которая не пропускает кислород вглубь. Исследование опубликовано на портале Scientific American.

Из-за этого изменяется поведение рыб и других морских обитателей. Они вынуждены перемещаться в те регионы, ГД содержание кислорода еще достаточно. В результате они могут стать добычей для более крупных хищников, которые обитают в том ареале, или же просто столкнуться с тем, что еды на всех «перемещенных» не хватит. А значит, некоторым редким видам может грозить вымирание.

Ученые бьют тревогу — в некоторых локациях мирового океана содержание кислорода снизилось на 40% за последние 50 лет, что очень губительно для флоры и фауны. Однако средний показатель снижения насыщенности воды кислородом составляет всего 2%, поэтому говорить о масштабной катастрофе пока рано. Однако уже сейчас человечеству необходимо полностью пересмотреть свое отношение к экологии планеты.