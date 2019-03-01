Рогозин рассказал о ходе расследования повреждения обшивки «Союза»

Дмитрий Рогозин. Расследование по дырке в корабле "Союз МС-09" продолжается уже больше полугода, заявил в пятницу журналистам глава "Роскосмоса"

"Когда придет время, мы об этом скажем. Пока расследование продолжается", — сказал Рогозин в ходе рабочей поездки на Воронежский механический завод.

Примерные сроки окончания расследования не называются.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипажу станции сообщили только утром. Позднее стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Само отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст.

Уже во время первых переговоров с Землей космонавты были убеждены, что дырка сделана сверлом. В "Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. К вечеру того же дня космонавты закрыли отверстие специальным ремонтным составом.

Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (где производят "Союзы") не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому в середине сентября "Роскосмос" сформировал спецкомиссию. Кроме того, расследованием занялись правоохранительные органы