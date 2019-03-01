Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские специалисты проконтролируют стыковку Dragon 2 с МКС 

Р-Спорт 2 часа назад
Фото: Reuters
Российские специалисты будут контролировать стыковку американского космического корабля Dragon 2 к Международной космической станции во время его первого полета, сообщает в пятницу "Роскосмос".
"Специалисты Центра управления полетом и оперативной группы управления российским сегментом МКС также будут контролировать процесс стыковки согласно протоколу, в котором установлено, что в случае отклонения режима сближения от штатного, попытка стыковки будет прекращена", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российская сторона высказывала опасения по поводу безопасности стыковки нового корабля. Как поясняли НАСА, российских специалистов не устраивало отсутствие дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля со станцией с помощью электроники.
В 2012-2018 годах к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Falcon.
На базе Dragon компания SpaceX создала корабль Dragon-2, который будет летать на станцию в двух вариантах: Crew Dragon — с экипажем и Cargo Dragon — с грузами.
Ранее НАСА сообщило, что первый запуск корабля Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме планируется на 2 марта, в пилотируемом режиме — в июле 2019 года. На нем полетят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Dragon-2 будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.
Р-Спорт: последние новости
Ученные рассказали о рекордном падении активности Солнца Рогозин рассказал о ходе расследования повреждения обшивки "Союза" Корабль "Федерация" отправится на МКС в рамках испытательных полетов
Комментарии
Наука и техника , Технологии
Читайте также
Видео
Племянника Киселева посадили
Общество В мире
Охранник Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире Украина
Мадуро перенесет офис PDVSA в Москву
Латинская Америка В мире
Лукашенко выдвинул неожиданное предложение по РФ
СНГ В мире
«Был ошарашен»: Агутина обидели в день рождения
Шоу-бизнес Статьи
«Ты че, фраерок?»: физрук пригрозил ученику расправой
Происшествия
В Москве нашелся «самый романтичный дворник»
Новости Москвы
Петросян нанес удар по Степаненко
Шоу-бизнес Общество
Российские ракеты долетят до США за 15 минут
Оружие Армия
Два российских фрегата «зажали» эсминец США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение