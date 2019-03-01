Российские специалисты проконтролируют стыковку Dragon 2 с МКС

Российские специалисты будут контролировать стыковку американского космического корабля Dragon 2 к Международной космической станции во время его первого полета, сообщает в пятницу "Роскосмос".

"Специалисты Центра управления полетом и оперативной группы управления российским сегментом МКС также будут контролировать процесс стыковки согласно протоколу, в котором установлено, что в случае отклонения режима сближения от штатного, попытка стыковки будет прекращена", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская сторона высказывала опасения по поводу безопасности стыковки нового корабля. Как поясняли НАСА, российских специалистов не устраивало отсутствие дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля со станцией с помощью электроники.

В 2012-2018 годах к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты-носителя Falcon.

На базе Dragon компания SpaceX создала корабль Dragon-2, который будет летать на станцию в двух вариантах: Crew Dragon — с экипажем и Cargo Dragon — с грузами.

Ранее НАСА сообщило, что первый запуск корабля Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме планируется на 2 марта, в пилотируемом режиме — в июле 2019 года. На нем полетят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Dragon-2 будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.