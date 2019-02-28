Ученый рассказал о преимуществах изменения климата для России

Изменение климата несёт России не только вызовы и угрозы, но и ряд преимуществ, например сокращение отопительного сезона, к таким изменениям необходимо подготовиться, заявил директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов на семинаре в ИМЭМО РАН

"Сейчас ведомствам поручено создать национальный план адаптации. Не очень хорошо, что там говорится об адаптации к неблагоприятным изменениям климата. Адаптироваться нужно просто к изменениям климата, в том числе и к хорошим. Их надо уметь использовать. Тот же Северный морской путь", — сказал Катцов.

По его словам, у глобальных изменений климата есть не только угрозы и вызовы, но и некоторые потенциальные выгоды, например сокращение отопительного периода в связи с потеплением.

"У нас холодная страна, никто не отрицает, есть аспекты, в которых мы выигрываем. Облегчение доступа к арктическому шельфу с его освоением — тоже такая заманчивая тема. Развитие гидроэнергетики кое-где благодаря изменениям в осадках", — сказал Катцов.

Однако изменение климата ведет и к новым рискам для России, в том числе возрастанию ущерба в связи с неблагоприятными погодными явлениями: засухой, ураганами, наводнениями. Также существуют значительные риски для инфраструктуры Севера из-за таяния вечной мерзлоты.