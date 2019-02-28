В Сибири обнаружили «полчища» летучих мышей

Тюменские исследователи изучили так называемые полчища летучих мышей в карстовых пещерах Сибири. Явление, которое ранее было характерным только для рукокрылых Европы и Северной Америки, получило свое научное описание.

Первые в мире данные по сборам летучих мышей в пещерах Восточной Палеарктики представил магистрант института биологии ТюМГУ Денис Казаков . Вместе с другими учеными он отправился в экспедицию в удаленные уголки Сибири и изучил ряд карстовых пещер в Прибайкалье. Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, целью исследования магистранта был сворминг — именно так называют большую концентрацию летучих мышей у входа в пещеры. Раньше считалось, что на такое "роение" способны только рукокрылые Европы и Северной Америки. Благодаря исследованию Казакова научному сообществу стали известны места сворминга и в России

Обычно мыши собираются в конце лета или в начале осени. Что именно заставляет их делать это — неизвестно. Предполагается, что большинство мест сворминга — это одновременно места спаривания, где сосредотачиваются большие потоки генов. Проблема том, что многие рукокрылые стремятся вернуться в места своего рождения или первоначального обитания — такое явление называется филопатрия. В теории, это может привести к имбиндингу — близкородственному скрещиванию внутри популяции. И сворминг — это попытка эволюции избежать этого. Ученым пока не известно, как часто мыши делают это за весь период, и какова вероятность межвидовой гибридизации в местах сборов.

Магистрант ТюМГУ и его соавторы выяснили, что в большинстве мест сворминга в России преобладает ушан Огнёва или, как его называют иначе, Сибирский ушан. Это значительно расходится с западными исследованиями — согласно их данным, в Европе и Северной Америке намного больше ночниц. Сюрпризом для исследователей стало и высокое обилие большого трубконоса — малоизученного вида летучих мышей из Сибири и Дальнего Востока.

Тюменец проводил свои исследования в нескольких крупных карстовых пещерах, расположенных на территории Байкальской рифтовой зоны — глубинного разлома земной коры протяженностью 1500 километров. С помощью специальных паутинных сетей ученые отлавливали летучих мышей, после чего осматривали их и выпускали на волю в том же месте. Это было необходимо из-за редких видов, занесенных в Красную книгу регионов России и находящихся под защитой Международного союза охраны природы. Ученые изучали, как изменяется соотношение полов, возраст и масса тела рукокрылых в период сворминга, а так же провели сравнительный анализ с периодом зимней спячки.