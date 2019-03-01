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Маск решил отправить на МКС героиню фильма «Чужой» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Манекен по имени Рипли, названный в честь героини фильма «Чужой», в субботу отправится на Международную космическую станцию в кресле члена экипажа первого корабля Dragon-2, разработанной компанией SpaceX Илона Маска, об этом сообщил вице-президент компании Ганс Кенингсманн.
По его словам, манекен будет оборудован датчиками, которые оценят влияние на будущих экипажей условий полета на корабле Dragon-2, передает РИА «Новости».
Эллен Рипли — вымышленная главная героиня серии фильмов «Чужой», сыгранная американской актрисой Сигурни Уивер.
Напомним, в феврале 2018 года компания Маска SpaceX осуществила первый пуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy. Ракета запустила в сторону Марса личный электрокар Маска — красный Tesla Roadster, за рулем которого находился манекен Starman («Звездный человек»).
В пятницу сообщалось, что Роскосмос и НАСА разработали сценарий спасения экипажа Международной космической станции на случай аварии при автоматической стыковке космического корабля Dragon-2 к американскому сегменту станции.
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Наука и техника , Технологии , Сигурни Уивер , Tesla Motors , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости
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