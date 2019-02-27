В Египте нашли мастерскую эпохи Нового царства

Международная группа ученых из Египта Швеции во время раскопок в Гебель эс-Сильсила на юге Египта обнаружили мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства.

Подтверждением того, что это когда-то была мастерская, служат несколько незаконченных скульптур сфинксов и рабочие инструменты древний мастеров.

Археологи рассказали, что во времена правления XVIII династии, правившей в начале Нового царства, и до греко-римского периода, в городе Гебель эс-Сильсила располагались каменоломни.

В них египетские мастера добывали материал для скульптур, мелких статуэток, а также для храмов. Рядом с каменоломней египетские строители возвели храм крокодилоподобного бога Себека и Эхнатона, который попытался ввести культ единого бога Солнца.

Уже 7 лет в Гебель эс-Сильсила работает шведско-египетская миссия, которая в декабре прошлого года обнаружила нетронутые захоронения времен XVIII династии. В шахте глубиной около пяти метров сохранились две могилы и множество артефактов, в том числе украшения и амулеты.

Во время последних раскопок ученые также нашли мастерскую по обработке песчаника, в которой сохранились несколько статуй, в том числе две статуи сфинкса с бараньей головой, по-видимому, сделанных во время правления Аменхотепа III.

Одна из статуй была внушительных размеров — пять метров в высоту, 3,5 в длину и 1,5 — в ширину, но в какой-то момент она раскололась на части. Другой сфинкс получился небольшим, скорее всего, он был учебной работой одного из учеников, — считают авторы исследования.

Также ученые нашли в мастерской скульптуру урея, изображение богини-кобры Уаджит, которое было деталью головного убора фараонов. По-видимому, урей предназначался для большой статуи сфинкса.