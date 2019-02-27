Во время магнитных бурь отмечается ухудшение самочувствия и сбои в работе мобильных систем.
Сегодня Землю накроет мощнейшая магнитная буря. Пик солнечной активности придется на период с 27 февраля по 2 марта.
Возможно резкое ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний, предупреждают эксперты на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
В ближайшие дни медики советуют уделить внимание своему здоровью и больше отдыхать.
Солнечный ветер достигший поверхности Земли может спровоцировать бессонницу, сильные головные боли, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и частые перепады настроения.
Также возможны сбои и некорректная работа спутниковых систем связи и навигации.