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Астрономы предупредили о приближении сильнейшей магнитной бури 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: z03, globallookpress
Во время магнитных бурь отмечается ухудшение самочувствия и сбои в работе мобильных систем.
Сегодня Землю накроет мощнейшая магнитная буря. Пик солнечной активности придется на период с 27 февраля по 2 марта.
Возможно резкое ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний, предупреждают эксперты на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
В ближайшие дни медики советуют уделить внимание своему здоровью и больше отдыхать.
Солнечный ветер достигший поверхности Земли может спровоцировать бессонницу, сильные головные боли, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и частые перепады настроения.
Также возможны сбои и некорректная работа спутниковых систем связи и навигации.
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