Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские разработчики создадут собаку-робота 

Lenta.ru + ещё 6 46 минут назад
Создатель робота-андроида Федора НПО «Андроидная техника» разрабатывает четвероногого робота для транспортировки грузов совместно с ВНИИ «Сигнал». Об этом рассказал исполнительный директор организации Евгений Дудоров, передает РИА Новости.
Дудоров отметил, что во время испытаний робот развил скорость до 6,5 километров в час. Кроме того, он может переносить груз и преодолевать препятствия, а также должен работать автономно.
Отмечается, что российская разработка станет аналогом BigDog от Boston Dynamics.
Разработанный ранее робот Федор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) способен, в частности, повторять движения оператора, передавать видео— и аудиосигналы, а также поднимать грузы весом до 10 килограммов. FEDOR может работать в условиях открытого космоса.
НПО «Андроидная техника» занимается разработкой, производством и внедрением антропоморфной техники на российский и международный рынок.
Последние новости
Раскрыта первая кибератака американских спецслужб на Россию Россию заподозрили в нарушении еще одного договора о вооружениях Полковника ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» посадили за шпионаж
Комментарии1
Наука и техника , Видео , ВНИИ Сигнал , РИА Новости
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Эрдоган высказался о «неверном подходе США» по С-400
В мире Армия
Новый президент Украины, потери Сбербанка и другие события дня
В мире
Забег переводчика Ким Чен Ына сделал из него звезду
В мире
Божена попытается родить от покойного Малашенко
Общество Статьи
И снова нет: украинская группа отказалась от «Евровидения»
В мире Украина
Националист Дацик сделал заявление после выхода из СИЗО
Происшествия
Иран бьёт по имиджу российской дипломатии
Ближний Восток В мире
Способ воровства газа Арашуковыми показали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение