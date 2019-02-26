Первый частный луноход успешно прошел первую проверку

Первый в истории частный спутник от израильской компании SpaceIL успешно совершил свой первый маневр коррекции орбиты на пути к Луне.

Если все пойдет по плану, аппарат окажется в районе Моря Ясности на Луне 11 апреля, отметили руководители миссии.

Напомним, что запуск лунного зонда «Берешит» прошел 22 февраля 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Согласно отчетам миссии, стартовая масса зонда составила 585 килограмм.

На борту зонда находятся магнитометр, цифровая капсула времени и лазерные уголковые отражатели. Через полтора месяца зонд должен приземлиться в районе Моря Ясности, где находится одна из магнитных аномалий, и проработать там два дня.

Руководители миссии планируют, что во второй день зонд переместится на 500 метров от места посадки.

После запуска лунный зонд «Берешит» совершил один виток вокруг Земли, двигаясь по эллиптической орбите, после чего 24 февраля включил свои двигатели на 30 секунд в рамках первого маневра коррекции орбиты.

Запланировано еще 2 подобных маневра, уточнили ученые. Постепенно апогей орбиты зонда будет увеличиваться, что со временем позволит аппарату выйти на окололунную орбиту. После этого зонд будет готовиться к высадке на поверхность.

В ходе полета по первой орбите ученые проверили работоспособность всех систем. Сообщается, что вся аппаратура, кроме звездных датчиков, работает в штатном режиме.

Звездные датчики оказались слишком чувствительны к солнечному свету, из-за чего были случаи их ослепления. Мы устраним проблему в ближайшее время, — заключили руководители миссии.