Google признался в слежке за гражданами России

Соответствующие уведомления от компании получили журналисты ФАН в феврале 2019 года. В них отмечено, что информация из частных аккаунтов сотрудников российских СМИ передавалась Минюсту США в рамках расследования спецпрокурором Робертом Мюллером якобы вмешательства РФ в американские выборы, а также в рамках судебных процессов «Российская компания „Конкорд менеджмент“ (Concord Management and Consulting LLC) против Минюста США» и «ФАН против цензуры Facebook».

На протяжении какого времени Google осуществляет незаконную слежку и сколько россиян пострадали от действий компании, пока неизвестно. На запросы информагентства она не отвечает.

Сенатор Андрей Климов , комментируя ситуацию, назвал наивными людей, которые доверяют Google и Facebook.

«И я бы сильно удивился, если бы Google отказался предоставлять личные данные своих пользователей спецпрокурору Мюллеру по делу о так называемом «вмешательстве России в выборы в США», — сказал он.

Коллега Климова по Совфеду Олег Морозов предположил, что Google мог передать Мюллеру не только переписку россиян, но и данные об их передвижениях, фотографии и другую личную информацию. Он подчеркнул, что подобные действия прощать нельзя, но прежде чем говорить о реакции России на противоправные действия американской компании необходимо провести юридическую экспертизу.

Ранее News.ru писал о том, что Facebook решил избавиться следящих за пользователями приложений. Кроме того, компания анонсировала обновление для Messenger, позволяющее удалять сообщение не только у самого автора, но и у всех пользователей, которым оно было разослано.