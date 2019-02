Доказано спонтанное появление жизни в океанах 

Астробиологи НАСА из Лаборатории реактивного движения в Пасадене воссоздали условия, подходящие для появления первых живых организмов под водой в отсутствие солнечных лучей, необходимых для фотосинтеза. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.