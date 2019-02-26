Nubia показала гибкий смартфон-браслет

Компания Nubia в рамках выставки MWC 2019 представила необычное устройство Nubia Alpha. Оно представляет собой нечто среднее между смартфоном и умными часами с гибким OLED-экраном, а сам производитель называет его «носимым телефоном».

Гаджет оснащён 4-дюймовым дисплеем с разрешением 960 x 192 пикселей, изготовленным компанией Visionox. Nubia рекламирует его, как самый большой экран на носимых устройствах, который изгибается вдоль запястья владельца. Он защищен термостойким полимером, который называется полиимид.

Nubia Alpha также получила камеру на 5 Мп, батарею на 500 мАч, однокристальную систему для носимой электроники Snapdragon Wear 2100, 1 Гб оперативной и 8 Гб флэш-памяти. Устройство, работающее на собственной операционной системе компании, получило поддержку Bluetooth, Wi-Fi, eSIM, а также управления multi-touch, голосовых команд и жестов.

«Носимый телефон» также выполняет функции фитнес-трекера и отслеживает сон, физические упражнения и сердечный ритм. Nubia Alpha поступит в продажу в Европе в третьем квартале 2019 года. Стоимость устройства составит €449 для версии с Bluetooth, €549 для чёрной расцветки с eSIM и €649 для версии с eSIM с 18-каратным золотым покрытием.