Украина решила построить плавучий космодром

На Украине госпредприятие "Южмаш" намерено построить плавучую платформу для запуска космических ракет. Разместить ее предлагается в Херсонской области, заявил директор компании Сергей Войт, пишет РИА Новости

"Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине", — сказал он украинским СМИ.

Войт отметил, что украинский государственный завод "Паллада", который строит плавучие сооружения, выразил готовность сотрудничать по данному проекту.

Стоит отметить, что ранее Киев уже пытался обзавестись стартовой площадкой для своих ракет. В 2003 году Украина подписала договор с Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по коммерческому использованию космодрома "Алкантара", однако в 2015 году Киев денонсировал этот документ. В 2018-м австралийские СМИ сообщали о предложении Украины построить космодром на западе Австралии. Кроме того, Киев планировал сформировать комитет из высокотехнологичных предприятий, который должен был заняться разработкой проекта лунной базы.