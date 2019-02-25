Что New Horizons увидел на астероиде Ultima Thule

Зонд New Horizons прислал детальные снимки самого далёкого космического объекта, изученного людьми, — астероида Ultima Thule. 1 января в 20:33 межпланетная станция и астероид сблизились друг с другом на максимально возможное расстояние в 3,5 тыс. км. За шесть минут до этого корабль успел в подробностях запечатлеть астероид. На его поверхности учёные заметили круги и ямы, природу происхождения которых они пока не могут определить.

Зонд NASA New Horizons прислал детальные снимки самого далёкого космического объекта, изученного людьми, — астероида Ultima Thule. На максимально близкое расстояние, около 3,5 тыс. км, межпланетная станция подлетела к нему 1 января в 20:33. За шесть минут до этого космический корабль успел сделать подробные снимки Ultima Thule. Самое точное из получившихся изображений снято с расстояния 6, 628 тыс. км и имеет разрешение 33 мера на пиксель. Время экспозиции — 0,025 сек.

«Чтобы сделать эти снимки, нам нужно было в каждый момент времени знать точное расположение малого тела Ultima (Thule) и (аппарата) New Horizons, ведь они двигались мимо друг друга со скоростью более 51,5 тыс. км/ч, и происходило это в тусклом свете Пояса Койпера, дальше (от нас), чем Плутон, на 1,6 млрд км», — сообщил научный руководитель миссии New Horizons Алан Стерн.

На поверхности далёкого космического объекта учёные заметили странные структуры, не похожие ни на что из всего, что им доводилось наблюдать раньше. В частности, «несколько ярких, загадочных, почти округлых участков», а также множество маленьких «тёмных ямок» возле границы между «дневной» и «ночной» сторонами Ultima Thule. Исследователи пока не знают, как появились эти структуры. По мнению специалистов, ямы могли появиться вследствие испарительных процессов. Однако астрономы не исключили, что образованиями могут быть и ударные кратеры.

Ultima Thule находится на расстоянии 6,4 млрд км от нашей планеты. По словам Стерна, потребуется около 20 месяцев, чтобы все собранные New Horizons данные достигли Земли. На сегодняшний момент зонд продолжает путешествие в глубокий космос, к созвездию Стрельца. В ближайшие два года исследователи планируют найти ему новый объект для изучения.

Напомним, что New Horizons, запущенный в январе 2006 года, стал первым космическим аппаратом, который пролетел вблизи Плутона — на расстоянии 12,5 тыс. км. Благодаря собранным за несколько дней данным учёные узнали о существовании на этой карликовой планете ледников, вулканов и горных цепей. Также у астрономов появились основания полагать, что под поверхностью Плутона находится огромный океан воды.