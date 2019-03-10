Источник: запах спирта на МКС стал выветриваться после ухода Dragon-2

Запах изопропилового спирта, появившийся на МКС после прибытия беспилотного американского корабля Dragon-2, начал выветриваться из атмосферы станции после ухода корабля, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник в отрасли сообщал РИА Новости, что 3 марта после прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал необычный запах. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС. Его концентрация составляла около 6 миллиграммов на кубический метр. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до 2 миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр.

"Пробы воздуха в атмосфере станции, взятые после ухода корабля Dragon-2, показали, что концентрация изопропилового спирта начала снижаться, то есть подтверждается версия о том, что сам корабль Dragon-2 и являлся источником повышения концентрации", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в настоящее время на МКС продолжают работать системы очистки воздуха.

Ранее еще один источник в отрасли сообщил РИА Новости, что концентрация спирта в атмосфере МКС не превышала допустимых пределов для экипажа, но могла негативно сказаться на работе оборудования станции, в частности, на американской системе переработки воды.

Изопропиловый спирт — бесцветная жидкость с резким запахом и мягким горьким вкусом. Он используется в косметике, парфюмерии, бытовой химии, медицине как антисептик. Умеренно токсичен, огнеопасен. Согласно российскому ГОСТ, предельно допустимая концентрация паров изопропилового спирта в воздухе составляет 10 миллиграммов на кубический метр.

Наркотический эффект от приема изопропилового спирта почти в два раза превышает аналогичный эффект от этанола. Длительное воздействие больших концентраций паров спирта вызывает головную боль, раздражает слизистые глаз и дыхательные пути.

Американский беспилотный корабль Dragon-2 был запущен к МКС 2 марта и причалил к ней в автоматическом режиме 3 марта. Он отстыковался от станции и приводнился в Атлантическом океане 8 марта.