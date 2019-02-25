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Названа причина аварийной ситуации при запуске «Союза» 

News.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: globallookpress.com
Причиной аварийной ситуации, произошедшей во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с принадлежащим Египту спутником EgyptSat-A 21 стала ошибка специалистов космодрома Байконур, которые не дозалили окислитель.
По словам источника РИА Новости, перед пуском датчики уровня заправки окислителем были настроены некорректно, из-за чего в бак третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» было заправлено меньше окислителя, чем положено.
«Окислитель закончился преждевременно и раньше положенного времени выключился двигатель», — пояснил собеседник агентства причину нештатной ситуации.
Ранее News.ru писал о том, что изготовленный Россией по заказу Египта спутник отправили к орбите ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Это первый космический запуск, который осуществила Россия в 2019 году.
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Наука и техника , Наука , Байконур , Египет
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