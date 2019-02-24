Как два Нью-Йорка: ученые предрекли появление огромного айсберга в Антарктиде

В скором времени от ледника Бранта отделится новый айсберг, чьи размеры вдвое превысят площадь Нью-Йорка , сообщили в NASA.

На ледяном шельфе Антарктиды Брант увеличиваются трещины, что свидетельствует о появлении нового айсберга в ближайшем будущем. Согласно данным NASA, льдина ожидается размером в два Нью-Йорка.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) опубликовало аэрофотоснимки, продемонстрировавшие массивные трещины вдоль замерзшего ландшафта, которые появились в октябре 2016 года. С тех пор трещина росла со скоростью около 2,5 миль (4 км) в год.

При этом с юга на север стал расти другой разлом, который около 35 лет был в стабильном состоянии.

Когда расколы соединятся, то, по словам ученых, отколется ледяная глыба размерами около 1700 км2, что сопоставимо с двумя Нью-Йорками.

По словам ученых, отделение айсбергов — это нормальное явление, однако данные изменения ледяного покрова нетипичны для предыдущих периодов. Поэтому пока не ясно, как отреагирует оставшаяся часть шельфа на огромный раскол, создавая неопределенное будущее для научной инфраструктуры неподалеку и присутствия человека на шельфе.