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Nokia представила смартфон с пятью тыловыми камерами 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Vesa Moilanen / Lehtikuva
Финская компания HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, в ходе ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2019 представила новый смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели. Об этом сообщает портал The Verge.
Все модули по 12 мегапикселей работают одновременно. Три из них монохромные, два — цветные. Все полученные данные объединяются в итоговое изображение с динамическим диапазоном в 12,4 ступеней экспозиции.
Смартфон работает на платформе Qualcomm Snapdragon 845 с аккумулятором на 3,32 тысячи мАч. Новинка получила шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, pOLED-экран с 5,99-дюймовым дисплеем. При этом в смартфоне отсутствует разъем для наушников.
В США новинка будет доступна в марте этого года. Цена на Nokia 9 PureView составит 699 долларов (около 45,8 тысячи рублей. — Прим. ред.).
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Наука и техника , Гаджеты , Qualcomm
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