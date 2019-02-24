Nokia представила смартфон с пятью тыловыми камерами

Five camera goodness on the Nokia 9 PureView. @NokiaMobile @TheLightCo @grannan pic.twitter.com/EuqkZdVIlP— Ben Wood (@benwood) 24 февраля 2019 г. Финская компания HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, в ходе ежегодной выставки мобильных технологий MWC 2019 представила новый смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами на задней панели. Об этом сообщает портал The Verge.

Все модули по 12 мегапикселей работают одновременно. Три из них монохромные, два — цветные. Все полученные данные объединяются в итоговое изображение с динамическим диапазоном в 12,4 ступеней экспозиции.

Смартфон работает на платформе Qualcomm Snapdragon 845 с аккумулятором на 3,32 тысячи мАч. Новинка получила шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, pOLED-экран с 5,99-дюймовым дисплеем. При этом в смартфоне отсутствует разъем для наушников.

В США новинка будет доступна в марте этого года. Цена на Nokia 9 PureView составит 699 долларов (около 45,8 тысячи рублей. — Прим. ред.).