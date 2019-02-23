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«Сколько раз с тётками летали — никаких проблем!»: космонавт отреагировал на идею переименовать «Федерацию» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Роскосмос/Сергей Волков
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил для «Федерации» мужское имя. «Всё-таки корабль должен не как девочка называться», — пояснил он.
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Корниенко отметил, что нынешнее наименование не связано с вопросами пола. По его словам, среди космонавтов нет предубеждений насчёт женщин.
«Я в этом не вижу ничего зазорного. Федерация — это Российская Федерация. Это страна. «Федерация» — это совсем не девочка. Моё личное мнение: я тут не вижу каких-то проблем. Женщина на корабле — это только у моряков к несчастью. Мы с тётками сколько раз летали — никаких проблем! Нету предубеждений».
Многоразовый пилотируемый корабль «Федерация» разрабатывают в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» с 2009 года. Он придёт на замену «Союзу» и «Прогрессу». В его задачи будет входить доставка космонавтов и грузов на околоземную орбиту и к Луне.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РКК Энергия
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