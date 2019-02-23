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Ракету «Союз-СТ» установили на стартовом комплексе космодрома Куру 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Ракета-носитель "Союз-СТ" со спутниками британской компании OneWeb установлена на стартовой площадке космодрома Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Ракета "Союз-СТ" со спутниками OneWeb установлена на стартовом комплексе космодрома Куру", — сказал собеседник агентства.
Запуск спутников OneWeb с космодрома Куру с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ" намечен на 27 февраля по местному времени (28 февраля по московскому времени), сообщил в пятницу исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Ранее запуск был намечен на 26 февраля. Однако в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт отложен как минимум на день из-за необходимости изучения данных о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура со спутником EgyptSat-A, при котором были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты-носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и был принят на управление заказчиком.
Старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на 19 февраля. Запуск был отложен в связи с обнаруженным микроотверстием в разгоном блоке "Фрегат". Дефект был устранен на космодроме специалистами Роскосмоса.
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Наука и техника , Технологии , Грег Уайлер , Arianespace , Роскосмос , OneWeb
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